АЕК хоче підписати Пантіча на заміну Чигринському, який знову отримав травму

Грецький АЕК проявляє інтерес до захисника Динамо Александара Пантіча. Серб повинен стати заміною Дмитру Чигринському, який пропустить не менше місяця через пошкодження.

Центральний захисник Динамо Александар Пантіч може продовжити кар'єру в Греції. У послугах 26-річного серба зацікавлений АЕК, повідомляє fws.gr.

Афінський клуб налаштований підписати Пантіча на заміну Дмитру Чигринському, який знову отримав травму та пропустить не менше місяця. Таким чином українець не допоможе команді в матчах 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти переможця пари Селтік – Русенборг.

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Зазначається, що АЕК змушений буде заплатити за Пантіча близько 1,5 млн євро. До слова, Динамо поки не заявило захисника на сезон 2018/19.

Нагадаємо, АЕК за підсумками сезону 2017/18 вперше за 24 роки став чемпіоном Греції.