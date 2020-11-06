Суперник Зорі зафіксував у команді спалах COVID-19 після повернення з України.

Делегація АЕКа пройшла тестування на коронавірус після зустрічі із Зорею (4:1) в рамках Ліги Європи – перевірка показала позитивні результатати у 6-ти осіб, серед яких 4 футболісти, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Захворіли Петрос Манталос, Нассім Хнід, Стратос Сварнас, а також хавбек збірної України Євген Шахов. Усіх інфікованих одразу відправили на самоізоляцію, про їхнє самопочуття поки не повідомляється. До слова, Шахов присутній у розширеному списку Андрія Шевченка на матчі з Польщею, Німеччиною та Швейцарію – тепер про участь у цих іграх доведеться забути.

Нагадаємо, у принциповому матчі ЛЄ Зоря у Запоріжжі поступилась АЕКу та залишилась на останній сходинці групи G.

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