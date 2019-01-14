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АЕК Чигринського розгромив Яніну – українець "привіз" пенальті

23:16 156 Читать на русском
АЕК Чигринського розгромив Яніну – українець "привіз" пенальті
Дмитро Чигринський "привіз" пенальті / фото: ФК АЕК

В матчі 15 туру чемпіонату Греції АЕК Дмитра Чигринського легко здолав Яніну.

Чемпіонат Греції, 15 тур

Яніна – АЕК – 0:4

Голи: Манталос, 5 (пен), Міхаіл, 20 (авт), Понсе, 45, 45+3

Нереалізований пенальті: Анатасіадіс, 90+2

АЕК в матчі 15 туру легко розбив Яніну, забивши 4 голи ще до перерви. Дмитро Чигринський провів на полі весь матч, а вже у компенсований арбітром час сфолив у власному штрафному майданчику. Арбітр призначив пенальті, який парирував воротар АЕКа.

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До слова, у складі Яніни на заміну вийшов вихованець Динамо Владислав Наумець.

Після 15 турів АЕК набрав 27 очок та посідає 4 місце. Яніна з 14 пунктами на 12 позиції.

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