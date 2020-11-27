"Важка і хороша вийшла гра. Ми змогли здобути перемогу, виправити становище в турнірній таблиці, досягли позитивного результату, всі задоволені і щасливі. Але сильно радіти рано на даному етапі, ще все попереду. Треба намагатися рухатися далі, у нас є питання в нашому чемпіонаті, потрібно набирати очки і починати з майбутнього поєдинку. Надія є завжди, тут все залежить тільки від нас, від нашої гри і результату. Головне вірити в найкраще і віддаватися на максимум, прагнути перемагати.

АЕК – Зоря – 0:3 – відео голів і огляд матчу

Вилучення Шахова – це знаковий момент в грі, але говорити про те, що він ключовий не варто. Так, вони припустилися помилки і нам від неї стало легше, ми скористалися таким становищем. До цього моменту у них була невелика перевага, але вони нею не скористалися. Вилучення – це один з епізодів матчу, але не ключовий, однозначно", – цитує Вернидуба сайт Зорі.

Додамо, що Зоря та АЕК з трьома очками зберігають лише примарні шанси на вихід у плей-офф. За два тури до фінішу Брага має на чотири пункти більше, а Лестер з одинадцятьма вже гарантував собі прохід до наступної стадії.

Зоря розгромила АЕК і взяла реванш у Лізі Європи, скориставшись грандіозним подарунком Шахова