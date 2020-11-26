"Ми працюємо над обороною. І з Ворсклою, і сьогодні добре грали проти м'яча. Перший тайм потрібно було терпіти, потім розслабилися, забили гол. Комплімент хлопцям. Зараз важкий графік, 7 матчів поспіль, розслаблятися немає сенсу.

АЕК – Зоря – 0:3 – відео голів і огляд матчу

Пауза зіграла на руку. Можна озирнутися, подивитися, що ти зробив. Нас критикували за гру в обороні, ми намагаємося її покращувати, і сьогодні показали, що не просто так бігали на тренуваннях. Всі хлопці зіграли так, як ми просимо.

Ключовий момент – вилучення. Супернику треба було вигравати, вони побігли вперед. Перебудувалися з 5 захисників на 4. У першому таймі намагалися не розкриватися, грати компактно, стримати натиск.

Будемо боротися, робити все, що від нас залежить. Хочеться добре грюкнути дверима, такі ігри вселяють впевненість", – сказав Скрипник в ефірі ТК Футбол.

Попри перемогу Зоря залишається на останній сходинці квартету G з трьома очками, луганці ще зберігають мінімальні шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи.

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