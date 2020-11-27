Найбільш ефективним гравцем луганців визнаний хавбек Владлен Юрченко – 324 бали, повідомляє Tribuna.

АЕК – Зоря – 0:3 – відео голів і огляд матчу

Друге місце отримав центрбек Абу Ханна (283 пункти), а голкіпер Шевченко та захисник Вернидуб поділили "бронзу" – по 279. Найнижчу оцінку поставили форварду Олександру Гладкому (197), якого замінили на 61 хвилині.

Додамо, що Зоря та АЕК з трьома очками зберігають лише примарні шанси на вихід у плей-офф. За два тури до фінішу Брага має на чотири пункти більше, а Лестер з одинадцятьма вже гарантував собі прохід до наступної стадії.

Зоря розгромила АЕК і взяла реванш у Лізі Європи, скориставшись грандіозним подарунком Шахова