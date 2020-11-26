"Не дуже люблю розмовляти, давати інтерв'ю. Як сказав наш тренер, на всю критику ми можемо відповісти тільки на полі. Щасливий, що у нас це вийшло.

АЕК – Зоря – 0:3 – відео голів і огляд матчу

В моменті зі своїм голом просто побіг на ближню штангу, трохи торкнувся м'яча, він відскочив і я вже добивав у порожні ворота. Класно, іноді і мені відскакує, іноді – комусь іншому. Іванісеня теж приймав м'яч, після чого забив Кабаєв. Все склалося найкращим чином. Я повернувся і відразу м'яч. Справа в концентрації в певному епізоді, ти швидко дивишся, що далі, а далі м'яч перед порожніми воротами. Класно.

До цього я тільки в кваліфікації забивав. Сьогодні забив, дуже задоволений і щасливий", – сказав Громов в ефірі ТК Футбол.

Зауважимо, Зоря після 4-х турів ще має теоретичні шанси на єврокубкову весну. У луганців та АЕКа по три пункти, проте греки випереджають українську команду завдяки додатковим показникам. Лідирує в групі Лестер, другою йде Брага.

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