"Ми правильно підготувалися до цього матчу. Добре діяли на полі і були згуртованою командою. Ми використали свої можливості і раді, бо провели одну з найкращих ігор.

Зоря – АЕК – 1:4 – відео голів і огляд матчу

Я дуже щасливий. AEK – це релігія. Те, що сталося, – це результат роботи. Присвячуємо перемогу Массімо Каррері та Міхалісу Бакакісу, які спостерігали за поєдинком вдома. І іншим гравцям, які сьогодні не були з нами. Я дякую керівництву АЕКа за те, що дало мені можливість бути сьогодні тут у цій ролі.

Щодо перспектив у ЛЄ, то ми повинні розглядати кожен матч окремо. Зараз ми концентруємося на матчі з Арісом. Якщо ми продовжуватимемо жертвувати один для одного з однаковим ентузіазмом, силою і волею, які у цієї команди є, щоб перевершити себе, у нас все буде добре. Ми чекаємо на таких важливих гравців, як Сімоеш і Шиманські. Вони додадуть команді черговий імпульс і динаміку", – цитує Колонелло gazzetta.gr.

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