АЕК Ларнака приймає Динамо у 5 турі Ліги Європи. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Останній шанс команди Луческу продовжити боротьбу за єврокубкову весну. Матч, як і онлайн-трансляція АЕК – Динамо на "Футбол 24", стартує о 19:45. Лише перемога влаштувала б київський клуб у боротьбі за 3 місце, яке дає право зіграти у плей-офф Ліги конференцій. Адже кіпріоти випереджали українців на 3 бали, заробивши перевагу особистих зустрічей після перемоги у першому колі. Де дивитися матч АЕК Ларнака – Динамо онлайн? Гру показує MEGOGO Футбол Перший.

АЕК Ларнака – Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Після нічиєї у двобої проти Ворскли Луческу вніс серйзоні корективи у стартовий склад. Тимчик, Забарний, Вівчаренко, Шепелєв і Ванат замінили Кендзьору, Попова, Караваєва, Лонвейка та Бєсєдіна.

АЕК Ларнака: Піріч – Росалес, Мілічевіч, Томовіч, Енглезу (к) – Понс, Луїш Густаву – Фараж, Альтман, Дьюрчо – Лопеш

Динамо: Нещерет – Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Ванат