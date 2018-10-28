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АЕК – Баварія: Чигринський вийде у стартовому складі

23 жовтня 19:03 137 Читать на русском
АЕК – Баварія: Чигринський вийде у стартовому складі
Дмитро Чигринський / соцмережі

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський потрапив у стартовий склад своєї команди на матч Ліги чемпіонів на матч проти Баварії.

У 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів грецький АЕК прийматиме Баварію. Гра відбудеться сьогодні, її початок о 19:55.

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У стартовому складі господарів на поле вийде український захисник Дмитро Чигринський, повідомляє офіційний твіттер грецького клубу.

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Нагадаємо, що після 2 турів Ліги чемпіонів команда українця посідає останнє місце у групі з Бенфікою, Аяксом та Баварією, маючи у своєму активі 0 очок.

Ліга чемпіонів3 турОлімпійський Афіни (Афіни)

АЕК Афіни - Баварія: Вівторок 23 жовтня 2018

АЕК Афіни
Матч завершено
0 : 2
Баварія
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Українці за кордоном Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський Ліга чемпіонів АЕК Афіни - Баварія АЕК Афіни АЕК Афіни
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