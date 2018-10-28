АЕК – Баварія: Чигринський вийде у стартовому складі

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський потрапив у стартовий склад своєї команди на матч Ліги чемпіонів на матч проти Баварії.

У 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів грецький АЕК прийматиме Баварію. Гра відбудеться сьогодні, її початок о 19:55.

Чигринський: Перемога над Баварією – це престиж та впевненість в собі

У стартовому складі господарів на поле вийде український захисник Дмитро Чигринський, повідомляє офіційний твіттер грецького клубу.

Зінченко прорекламував Україну в Манчестері: Ми летимо у найкращу країну в світі

Нагадаємо, що після 2 турів Ліги чемпіонів команда українця посідає останнє місце у групі з Бенфікою, Аяксом та Баварією, маючи у своєму активі 0 очок.