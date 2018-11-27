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АЕК – Аякс: Чигринський розпочне матч з перших хвилин

19:12 1392 Читать на русском
АЕК – Аякс: Чигринський розпочне матч з перших хвилин
Дмитро Чигринський / фото: ФК АЕК

Грецький АЕК назвав стартовий склад на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Аяксом.

Серед 11 гравців, які розпочнуть поєдинок з перших хвилин у складі грецького клубу, опинився український захисник Дмитро Чигринський. Це буде його четверта поява у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

Чигринський ще вірить у єврокубкову весну для АЕКа

Для того, щоб зберегти шанси на еврокубкову весну, команді українця сьогодні потрібно обов'язково перемагати. Наразі АЕК знаходиться на дні турнірної таблиці групи Е, програвши всі чотири матчі.

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АЕК Афіни - Аякс: Вівторок 27 листопада 2018

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