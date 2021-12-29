Раніше з'явилась інформація, що бразилець влаштував 5-денну вечірку, запросивши на неї 500 осіб. Трохи пізніше видання Fabrica зазначило, що на заході були присутні 150 людей.

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"Ні! Це був захід агентства Fabrica. Це не пов'язано з Неймаром", – зазначили адвокати нападника в інтерв'ю AFP.

Зазначимо, що у Бразилії, де планувалось проведення вечірки, від коронавірусу загинули 190 тисяч людей, і такий зухвалий захід з великою кількістю людей створює серйозну небезпеку масового поширення хвороби.

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