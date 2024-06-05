НАБУ і САП викрили адвоката Олексія Носова на пропозиції надати хабар детективу і прокурору у справі бізнес-партнера Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана, повідомив журналіст Олег Новіков у своєму Telegram-каналі.

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Представник колишнього президента УАФ Андрія Павелка пропонував 200 тисяч доларів за те, щоб змінити у справі Кіпермана підслідність, тобто передати справу іншому органу правопорядку. Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

Юридична компанія Miller, кінцевим бенефіціаром якої є відомий адвокат і ветеран війни Масі Найєм, вже повідомила про розірвання будь-яких відносин з Носовим і обіцяє сприяти слідству.

Нагадаємо, НАБУ і САП підозрюють Кіпермана в організації заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн. 49-річного бізнесмена називають співвласником туристичного комплексу "Буковина", до його сімейних бізнес-активів належить мережа заправних станцій, нафтова компанія "Оптіма-ойл" та оператор зв'язку "Оптіма телеком". Журнал "Фокус" оцінював статки Кіпермана у 54 мільйони доларів.

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