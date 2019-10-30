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Адвокат став виконувачем обов’язків головного тренера Фейєнорда

12:13 31 Читать на русском
Адвокат став виконувачем обов’язків головного тренера Фейєнорда
Дік Адвокат / Фото з відкритих джерел

Титулований тренер Дік Адвокат прийшов на допомогу провідному нідерландському клубу, який переживає не найкращі часи.

Нідерландський фахівець Дік Адвокат, останнім місцем роботи якого був Утрехт, очолив Фейєнорд. 72-річний коуч буде працювати у клубі виконуючим обов’язків головного тренера клубу до кінця поточного сезону, повідомляє AD.nl.

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Адвокат змінить на цій посаді Япа Стама, який подав у відставку після невдалого початку сезону. За час роботи Стама у Фейєнорді, який він очолив влітку 2019 року, клуб набрав 14 очок в 11 матчах і посідає 11-ту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів.

До слова,Фейєнорд став 16-м клубом у тренерській кар’єрі фахівця. Окрім того, він тренував збірні Туреччини, Росії, Сербії, Бельгії, Південної Кореї та ОАЕ, а Нідерланди очолював аж шість разів.

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Теги
Фейєнорд Фейєнорд Нідерланди Дік Адвокат Дік Адвокат Яп Стам Яп Стам
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