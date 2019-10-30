Адвокат став виконувачем обов’язків головного тренера Фейєнорда

Титулований тренер Дік Адвокат прийшов на допомогу провідному нідерландському клубу, який переживає не найкращі часи.

Нідерландський фахівець Дік Адвокат, останнім місцем роботи якого був Утрехт, очолив Фейєнорд. 72-річний коуч буде працювати у клубі виконуючим обов’язків головного тренера клубу до кінця поточного сезону, повідомляє AD.nl.

Стам офіційно звільнений з Фейєнорда

Адвокат змінить на цій посаді Япа Стама, який подав у відставку після невдалого початку сезону. За час роботи Стама у Фейєнорді, який він очолив влітку 2019 року, клуб набрав 14 очок в 11 матчах і посідає 11-ту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів.

До слова,Фейєнорд став 16-м клубом у тренерській кар’єрі фахівця. Окрім того, він тренував збірні Туреччини, Росії, Сербії, Бельгії, Південної Кореї та ОАЕ, а Нідерланди очолював аж шість разів.

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