Адвокат Роналду відреагував на запит поліції Лас-Вегаса щодо отримання ДНК португальця у справі про згвалтування

Адвокат Кріштіану Роналду Пітер Крістіансен прокоментував інформацію про видачу поліцією ордера на взяття зразка ДНК футболіста у справі про згвалтування.

Поліцейські хочуть зрозуміти, чи збігаються знайдені зразки генетичного матеріалу на сукні Кетрін Майорги, яка звинувачує португальця в згвалтуванні, з його ДНК.

Поліція Лас-Вегаса видала ордер на отримання ДНК Роналду у справі щодо згвалтування

"Роналду завжди стверджував, що те, що сталося в Лас-Вегасі в 2009 році, було за обопільною згодою, тому не дивно, що ДНК буде присутня і що поліція зробила цей стандартний запит в рамках свого розслідування", – цитує адвоката The Telegraph.

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Раніше 34-річна модель Майорга подала в суд на Роналду, звинувативши його в згвалтуванні, яке нібито сталося в Лас-Вегасі в 2009 році. Повідомлялося, що в 2010-му дівчина підписала з представниками футболіста угоду про нерозголошення справи, отримавши за це 375 тисяч доларів.