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Адвокат очолить Фейєнорд – в угоді є важливий нюанс

11:49 377 Читать на русском
Адвокат очолить Фейєнорд – в угоді є важливий нюанс
Дік Адвокат / Фото Reuters

Відомий нідерландський фахівець Дік Адвокат стане головним тренером Фейєнорда.

Нідерландський гранд зробив пропозицію Діку Адвокату очолити клуб, та фахівець не зміг відмовитись, повідомляє Voetbal International.

Ван Бронкхорст залишить посаду головного тренера Фейєнорда

71-річний фахівець приступить до роботи у Фейєнорді після завершення поточного сезону. На цій посаді він замінить Джованні ван Бронкхорста, який вирішив покинути клуб влітку.

Відомо, що у тренерський штаб Адвоката увійде Дірк Куйт, який навчається на тренерську ліцензію.

Після 20-ти турів чемпіонату Нідерландів Фейєнорд посідає 3-тю сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від лідера Аякса на 16 очок.

Зідан, Моурінью, Венгер та інші найгучніші тренерські відставки 2018 року

Теги
Фейєнорд Фейєнорд Нідерланди Джованні ван Бронкхорст Джованні ван Бронкхорст Дік Адвокат Дік Адвокат
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