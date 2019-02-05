Адвокат очолить Фейєнорд – в угоді є важливий нюанс

Ліга Європи — 12:10 449
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Ліга Європи: Динамо оголосило заявку на плей-офф турніру
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Шахтар та Динамо потрапили у топ-100 найбагатших футбольних клубів світу – результати дослідженняУкраїна — 12:00 554
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Рвали в Old Firm derby, терпіли витівки Гаскойна. Михайличенко, Кузнєцов й інші українські попередники Шведа в ШотландіїСвіт — 09:00 1499
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Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на плей-офф Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 4 лют 998
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Мессі не відпочиває: хто відіграв найбільше хвилин у топ-5 лігах Європи за останні 5 роківСвіт — 4 лют 1727
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