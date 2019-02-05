Адвокат очолить Фейєнорд – в угоді є важливий нюанс

Відомий нідерландський фахівець Дік Адвокат стане головним тренером Фейєнорда.

Нідерландський гранд зробив пропозицію Діку Адвокату очолити клуб, та фахівець не зміг відмовитись, повідомляє Voetbal International.

Ван Бронкхорст залишить посаду головного тренера Фейєнорда

71-річний фахівець приступить до роботи у Фейєнорді після завершення поточного сезону. На цій посаді він замінить Джованні ван Бронкхорста, який вирішив покинути клуб влітку.

Відомо, що у тренерський штаб Адвоката увійде Дірк Куйт, який навчається на тренерську ліцензію.

Після 20-ти турів чемпіонату Нідерландів Фейєнорд посідає 3-тю сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від лідера Аякса на 16 очок.

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