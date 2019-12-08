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Адвокат на порозі неймовірного рекорду – матч проти Вітесса стане 800-м у кар’єрі тренера

14:38 296 Читать на русском
Адвокат на порозі неймовірного рекорду – матч проти Вітесса стане 800-м у кар’єрі тренера
Дік Адвокат / Фото з відкритих джерел

Нідерландський фахівець Дік Адвокат може відсвяткувати вражаюче досягнення.

Головний тренер Фейєнорда Дік Адвокат сьогодні, 8 грудня, проведе 800-й матч у чемпіонаті Нідерландів. Жоден інший гравець або тренер таким досягненням похвалитися не може, повідомляє твіттер OptaJohan. Найближчий переслідувач 72-річного наставника – Рон Янс, на рахунку якого 783 матчі в Ередивізі.

Адвокат став виконувачем обов’язків головного тренера Фейєнорда

Цікаво, що у чемпіонаті Нідерландів Адвокат у статусі гравця провів 450 поєдинків, а як тренер виводив свої команди на поле 350 разів.

Нагадаємо, Фейєнорд – 16-й клуб у тренерській кар’єрі фахівця (серед найвідоміших слід виокремити ПСВ, Рейнджерс, Борусію М, Зеніт, Сандерленд, Фенербахче тощо). Окрім того, він тренував збірні Туреччини, Росії, Сербії, Бельгії, Південної Кореї та ОАЕ, а Нідерланди очолював аж шість разів.

Після 15 турів Фейєноорд під керівництвом Адвоката посідає сьому сходинку у турнірній таблиці Ередівізі.

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