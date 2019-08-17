Адуріс повторив неймовірне досягнення Мессі

Досвідчений форвард продовжує дивувати футбольних вболівальників.

Своїм сенсаційним голом у матчі першого туру Прімери проти Барселони 38-річний нападник Атлетіка продовжив свою серію результативних сезонів.

Шедевр Адуріса у відеоогляді сенсаційної поразки Барселони від Атлетіка на старті Прімери

Це вже 15-а поспіль кампанія, в якій Адуріс забиває хоча б один м'яч. Подібним досягненням може похвалитися лише Ліонель Мессі, інформує Opta. Страйкер басків приніс перемогу своїй команді над Барселоною, забивши розкішний м'яч ударом ножицями на 89 хвилині зустрічі.

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Нагадаємо, Аріц Адуріс оголосив про завершення кар'єри після сезону 2019/20.