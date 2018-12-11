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Адуріс повторив досягнення Мессі та Рамоса

11:39 296 Читать на русском
Адуріс повторив досягнення Мессі та Рамоса
Аріц Адуріс / соцмережі

Форвард Атлетіка Аріц Адуріс забив у 14 сезоні Ла Ліги поспіль.

Аріц Адуріс став автором єдиного і переможного м'яча у ворота Жирони в матчі 15 туру Ла Ліги (1:0).

Таким чином, іспанець забив у рамках чемпіонату Іспанії в 14-му сезоні поспіль, повторивши досягнення Ліонеля Мессі та Серхіо Рамоса.

Атлетік наразі перебуває в зоні вильоту та має 14 очок. У наступному турі "червоно-білі" зіграють проти одного з лідерів таблиці Алавеса.

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Атлетік - Жирона: Понеділок 10 грудня 2018

Атлетік
Матч завершено
1 : 0
Жирона
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Іспанія Рекорди Атлетік - Жирона Аріц Адуріс Аріц Адуріс Ліонель Мессі Ліонель Мессі Серхіо Рамос Серхіо Рамос Атлетік Атлетік
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