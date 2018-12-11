Адуріс повторив досягнення Мессі та Рамоса

Форвард Атлетіка Аріц Адуріс забив у 14 сезоні Ла Ліги поспіль.

Аріц Адуріс став автором єдиного і переможного м'яча у ворота Жирони в матчі 15 туру Ла Ліги (1:0).

Таким чином, іспанець забив у рамках чемпіонату Іспанії в 14-му сезоні поспіль, повторивши досягнення Ліонеля Мессі та Серхіо Рамоса.

Атлетік наразі перебуває в зоні вильоту та має 14 очок. У наступному турі "червоно-білі" зіграють проти одного з лідерів таблиці Алавеса.

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