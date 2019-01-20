Адріен Сілва узгодив перехід у Бордо – він може зіграти проти збірної України

Французький Бордо узгодив оренду півзахисника Лестера Адріена Сілви. Остання перепона на шляху трансферу – рішення головного тренера "лисиць" Клода Пюеля.

Жирондинці домовилися з Лестером і хавбеком про піврічну оренду з правом викупу, повідомляє L'Equipe.

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Проте, остаточну згоду на відхід Сілви повинен дати керманич "лисиць" Клод Пюель. Батько 29-річного португальця розповів виданню A Bola, що наразі французький фахівець відмовляється відпускати півзахисника.

Адріен Сілва перейшов у Лестер влітку 2017 року за 22 млн фунтів, але не міг грати за клуб упродовж 6 місяців, оскільки ФІФА відмовилася реєструвати трансфер через запізнення з подачею документів.

У сезоні 2018/19 Сілва провів лише 5 матчів у всіх турнірах. У складі збірної Португалії він став переможцем Євро-2016, а також грав на ЧС-2018.