Колишній форвард збірної Бразилії Адріано розлучився зі своєю дружиною Мікаелою Мескітою на 24-й день шлюбу, повідомляє Globo Extra.

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За інформацією джерела, 41-річний екс-футболіст декілька днів тому вирушив відвідати друзів у Віла-Крузейро (північній зоні Ріо), і повернувся додому лише за два дні. Він їхав дивитися матч між Бразилією та Швейцарією.

25-річна перукарка планувала на цих вихідних влаштувати захід для сім'ї та близьких друзів, тож не вибачила чоловіка після його повернення додому. Сам Адріано не схотів пояснювати, де так довго перебував. Подружжя вже відписалося одне від одного в соціальних мережах, а дівчина видалила всі спільні фото.

Нагадаємо, Адріано найбільшої слави здобув виступаючи за Інтер – у складі "нерадзуррі" нападник 4 рази вигравав Серію А, двічі – Кубок Італії та Суперкубок країни.

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