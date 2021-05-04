Адріано потрапив до Залу слави Маракани – емоційна реакція екс-зірки Інтера
Колишній нападник Інтера, Фламенго та збірної Бразилії Адріано отримав свою відзнаку на легендарній Маракані.
Адріано приєднається до інших зірок бразильського футболу та залишить відбиток своєї ноги на стадіоні Маракана. Про це повідомив сам гравець у своєму Instagram.
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Екс-зірка Інтера опублікував світлини своїх емоцій після того, як дізнався новину – Адріано не міг стримати сліз та розридався у обіймах матері. Своє визнання він присвятив батьку: "Я дуже схвильований. Це завжди була моя мрія. Я би хотів, щоб мій тато був тут, щоб це побачити", – наводить його слова Globo Esporte.
Зазначимо, що Адріано за кар'єру забив 46 голів у складі Фламенго, а 27 із них – на Маракані. Зал Слави на стадіоні був організований у 2000 році на честь 50-річчя арени.
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