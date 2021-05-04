Адріано приєднається до інших зірок бразильського футболу та залишить відбиток своєї ноги на стадіоні Маракана. Про це повідомив сам гравець у своєму Instagram.

Фонсека офіційно покине Рому після завершення сезону

Екс-зірка Інтера опублікував світлини своїх емоцій після того, як дізнався новину – Адріано не міг стримати сліз та розридався у обіймах матері. Своє визнання він присвятив батьку: "Я дуже схвильований. Це завжди була моя мрія. Я би хотів, щоб мій тато був тут, щоб це побачити", – наводить його слова Globo Esporte.

Зазначимо, що Адріано за кар'єру забив 46 голів у складі Фламенго, а 27 із них – на Маракані. Зал Слави на стадіоні був організований у 2000 році на честь 50-річчя арени.

Імператор, який забивав українцям у Донецьку, втратив майже все – як живе колишня зірка після падіння на дно суспільства