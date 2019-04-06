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Адріано: Неймар розповів мені, що шкодує про відхід з Барселони

12:22 79 Читать на русском
Адріано: Неймар розповів мені, що шкодує про відхід з Барселони
Неймар / фото з відкритих джерел

Екс-захисник Барселони Адріано розповів про деталі нещодавньої розмови з форвардом ПСЖ Неймаром.

"Я спілкувався з Неймаром близько трьох тижнів тому. Усі ми (маються на увазі гравці, які покинули Барселону – прим.) шкодуємо, але Неймар навіть більше за інших", – передає слова Адріано Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, Неймар перейшов з Барселону у ПСЖ влітку 2017-го року за рекордні 222 млн євро. Нещодавно повідомлялося, що бразилець розпочав тренування після важкої травми.

Зазначимо, Неймар перейшов у Барселону з Сантоса у 2013-у році. У складі каталонців бразильський нападник здобув 10 трофеїв, серед яких і кубок Ліга чемпіонів.

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Адріано Адріано Неймар Неймар Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони
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