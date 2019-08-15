Адріан – про Суперкубок УЄФА: Це був божевільний тиждень

Голкіпер Ліверпуля Адріан прокоментував перемогу в Суперкубку УЄФА.

"Це був божевільний тиждень. Я дуже радий за команду, щасливий здобуттю трофею та перебуванню у Ліверпулі.

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Вболівальники насолоджувались дуже довгим поєдинком, але фініш був чудовим для нас", – цитує Адріана Marca.

Нагадаємо, Ліверпуль переграв Челсі у серії пенальті та здобув Суперкубок УЄФА.