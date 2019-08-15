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Адріан – про Суперкубок УЄФА: Це був божевільний тиждень

18:29 242 Читать на русском
Адріан – про Суперкубок УЄФА: Це був божевільний тиждень
Адріан / ФК Ліверпуль

Голкіпер Ліверпуля Адріан прокоментував перемогу в Суперкубку УЄФА.

Суперкубок УЄФА
Ліверпуль
2
2 : 2
2
Челсі
22:00 14:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
 
Олів'є Жиру 36’
Жоржінью 100’
36’ Олів'є Жиру
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
100’ Жоржінью

"Це був божевільний тиждень. Я дуже радий за команду, щасливий здобуттю трофею та перебуванню у Ліверпулі.

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Вболівальники насолоджувались дуже довгим поєдинком, але фініш був чудовим для нас", – цитує Адріана Marca.

Нагадаємо, Ліверпуль переграв Челсі у серії пенальті та здобув Суперкубок УЄФА.

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Теги
Ліверпуль - Челсі Адріан Адріан Ліверпуль Ліверпуль Челсі Челсі Суперкубок УЄФА
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