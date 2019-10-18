Адріан – про конкуренцію з Аліссоном: Мені приємно, що ніхто не сумував за найкращим воротарем у світі

Голкіпер Ліверпуля Адріан готовий боротися за місце в основному складі з Аліссоном, який уже відновився після травми.

"Ми поговоримо з тренером. Очевидно, Аліссон перебуває у хорошій формі, тренується з командою. Як я вже сказав, ми два номери один, зараз очікуємо, хто буде грати. У минулому сезоні Алі впорався дуже добре, і я тут, щоб підштовхувати його вперед і допомагати Ліверпулю.

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Я дійсно гордий за себе, тому що якщо ніхто не сумував за найкращим воротарем у світі, то мені це дуже приємно. Я був більш ніж готовий прийняти цей виклик. Команда мені дуже допомогла, тому що з тими захисниками, які стоять переді мною, дійсно легко грати, і ми провели чудовий старт у лізі – вісім перемог з восьми", – цитує Адріана The Telegraph.

Нагадаємо, Аліссон зазнав важкої травми ще в матчі 1-го туру АПЛ проти Норвіча (4:1), відтоді роль основного голкіпера "червоних" виконує іспанець Адріан. Втім, бразилець вже два тижні тренується без обмежень і, найімовірніше, саме він захищатиме ворота Ліверпуля у матчі з МЮ.

Нагадаємо, поєдинок Манчестер Юнайтед – Ліверпуль відбудеться 20 жовтня, початок о 18:30. "Червоні дияволи" спробують перервати вражаючу переможну серію підопічних Юргена Клоппа, яка налічує вже вісім матчів.

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