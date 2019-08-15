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"Адріан – лідер роздягальні, в перерві матчу проти Челсі він кричав голосніше за мене", – Клопп

12:47 429 Читать на русском
"Адріан – лідер роздягальні, в перерві матчу проти Челсі він кричав голосніше за мене", – Клопп
Адріан / Reuters

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп після матчу за Суперкубок УЄФА проти Челсі (2:2, 5:4 пен.) схвально відгукнувся про воротаря команди Адріана.

Суперкубок УЄФА
Ліверпуль
2
2 : 2
2
Челсі
22:00 14:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
 
Олів'є Жиру 36’
Жоржінью 100’
36’ Олів'є Жиру
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
100’ Жоржінью

"Де перебував Адріан, коли ми грали з Манчестер Сіті у матчі за Суперкубок Англії пару тижнів тому? Тренер воротарів сказав мені, що йому потрібен час, щоб набрати форму. У нього не було цього часу, але вчора він зіграв просто здорово.

Злочин і реабілітація Адріана у відеоогляді матчу Ліверпуль – Челсі

Я не знаю, коли він востаннє виходив на поле в офіційному матчі, але сьогодні він зіграв неймовірно. Адріан чудовий не тільки на полі. Він ще і лідер в роздягальні. У перерві він, мабуть, говорив голосніше мене.

Він заслужив цю перемогу. Протягом усіх 120 хвилин він грав приголомшливо, а його сейв в серії пенальті став вишенькою на торті", – розповів Клопп в коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, Ліверпуль переграв Челсі у серії пенальті (5:4) та здобув Суперкубок УЄФА, а Адріан відбив вирішальний пенальті Абрахама.

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Теги
Ліверпуль - Челсі Адріан Адріан Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Суперкубок УЄФА
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