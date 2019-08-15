"Адріан – лідер роздягальні, в перерві матчу проти Челсі він кричав голосніше за мене", – Клопп

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп після матчу за Суперкубок УЄФА проти Челсі (2:2, 5:4 пен.) схвально відгукнувся про воротаря команди Адріана.

"Де перебував Адріан, коли ми грали з Манчестер Сіті у матчі за Суперкубок Англії пару тижнів тому? Тренер воротарів сказав мені, що йому потрібен час, щоб набрати форму. У нього не було цього часу, але вчора він зіграв просто здорово.

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Я не знаю, коли він востаннє виходив на поле в офіційному матчі, але сьогодні він зіграв неймовірно. Адріан чудовий не тільки на полі. Він ще і лідер в роздягальні. У перерві він, мабуть, говорив голосніше мене.

Він заслужив цю перемогу. Протягом усіх 120 хвилин він грав приголомшливо, а його сейв в серії пенальті став вишенькою на торті", – розповів Клопп в коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, Ліверпуль переграв Челсі у серії пенальті (5:4) та здобув Суперкубок УЄФА, а Адріан відбив вирішальний пенальті Абрахама.

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