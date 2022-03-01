Adidas негайно зупиняє контракт з Російським футбольним союзом.

Тренер Локомотива подав у відставку, відкрито заявивши про напад Росії на Україну

Німецька компанія ухвалила таке рішення на тлі ганебних дій країни-окупанта в Україні. Adidas надавав екіпірування росіянам з 2008 року. Спортивний гігант може повністю припинити постачання своїх товарів на ринок Росії.

1 березня – вже 6-й день війни. Українські військові продовжують мужньо давати відсіч російському окупанту і посилати його у напрямі до корабля.

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