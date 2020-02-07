Адебайор приєднався до Олімпії услід за Дерлісом

Колишній форвард багатьох європейських грандів Еммануель Адебайор вирішив підкорити Південну Америку.

Еммануель Адебайор відтепер захищатиме кольори парагвайської Олімпії, про це повідомляє авторитетний журналіст Роберто Рохас у Twitter.

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Про деталі угоди не повідомляється, офіційне представлення 35-річного тоголезця відбудеться 12 лютого. Свого часу Еммануель виступав у Арсеналі, Манчестер Сіті, Реалі, Тоттенхемі та інших командах.

Нагадаємо, 7 лютого Олімпія оголосила про узгодження з київським Динамо трансферу Дерліса Гонсалеса. Після трьох турів чемпіонату Парагваю Олімпія розташувалась на другій сходинці.

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