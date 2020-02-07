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Адебайор приєднався до Олімпії услід за Дерлісом

20:38 469 Читать на русском
Адебайор приєднався до Олімпії услід за Дерлісом
Еммануель Адебайор / Фото ФК Реал

Колишній форвард багатьох європейських грандів Еммануель Адебайор вирішив підкорити Південну Америку.

Еммануель Адебайор відтепер захищатиме кольори парагвайської Олімпії, про це повідомляє авторитетний журналіст Роберто Рохас у Twitter.

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Про деталі угоди не повідомляється, офіційне представлення 35-річного тоголезця відбудеться 12 лютого. Свого часу Еммануель виступав у Арсеналі, Манчестер Сіті, Реалі, Тоттенхемі та інших командах.

Нагадаємо, 7 лютого Олімпія оголосила про узгодження з київським Динамо трансферу Дерліса Гонсалеса. Після трьох турів чемпіонату Парагваю Олімпія розташувалась на другій сходинці.

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Теги
Трансфери Олімпія Олімпія Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес Світ Еммануель Адебайор Еммануель Адебайор
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