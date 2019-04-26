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Адебайор: Моурінью "вбивав" Роналду після того, як той зробив хет-трик

07:30 711 Читать на русском
Адебайор: Моурінью "вбивав" Роналду після того, як той зробив хет-трик
Арсен Венгер та Еммануель Адебайор / соцмережі

Форвард Істанбула Еммануель Адебайор порівняв французького тренера Арсена Венгера з його португальським колегою Жозе Моурінью. З першим футболіст працював в Арсеналі, а з другим – в Реалі.

"Один спокійний, а інший – ні. Я пам'ятаю, ми програвали з рахунком 2:1 і погано грали. Т'єррі Анрі божеволів. Тут увійшов Венгер і сказав: "Заспокойся, ми виглядаємо ідеально, ми володіємо м'ячем 65% часу, ми зробили 25 кросів". Т'єррі сказав мені: "Кого це хвилює? Ми програємо". У цьому різниця між Венгером і Моурінью.

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В одному з матчів в Реалі ми вигравали після першого тайму – 3:0. Але він увійшов до роздягальні і збожеволів. Він штовхнув холодильник, кинув воду і морально вбив усіх.

Одного разу він "вбивав" Роналду після того, як той зробив хет-трик. Він сказав: "Всі говорять, що ти найкращий гравець у світі, але ти погано граєш. Покажи мені, що ти – найкращий", – цитує Адебайора Daily Mail.

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