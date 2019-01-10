Адамюк прокоментував чутки про інтерес з боку Динамо та Шахтаря

Захисник Львова Володимир Адамюк підбив підсумки своїх виступів за минулий рік та поділився планами на майбутнє.

"Можна сказати, що минулий рік був одним з найкращих, як і той сезон, коли я грав за Сталь. Тоді теж був хороший сезон.

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Перемоги Львова над Динамо і Шахтарем? З Динамо нам було складніше. Кияни нам не давали продихнути, весь час забирали м'яч. І в результаті ми створили 1,5 моменти і все-таки забили гол, вигравши в Києві. З Шахтарем було грати легше, тому що суперник розкривався і давав нам можливість теж проводити свої атаки.

Інтерес з боку Динамо та Шахтаря? Нічого не знаю про це. Теж читав про це тільки в Інтернеті. До мене ніхто не звертався, жодних контактів і дзвінків не було.

Чи готовий розглядати можливість переходу в сильніший клуб? Так, але треба, щоб така пропозиція влаштовувала не тільки мене, а й клуб", – цитує Адамюка видання Команда 1.

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