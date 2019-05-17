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Захисник Львова Адамюк може продовжити кар'єру в Ізраїлі

17 травня 20:24 973 Читать на русском
Захисник Львова Адамюк може продовжити кар'єру в Ізраїлі
Володимир Адамюк / УПЛ

Захисник Львова Володимир Адамюк влітку може стати гравцем ізраїльського Маккабі Хайфа.

Скаути ізраїльського Маккабі Хайфа протягом останнього місяця уважно стежили за грою захисника Володимира Адамюка, повідомляє Sport Arena.

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За інформацією джерела, футболіст Львова вже влітку може перебратись у чемпіонат Ізраїлю. Український клуб прагне отримати 2 млн євро.

Раніше повідомлялось, що керівництво Львова більше не зацікавлене у проекті, і клуб може припинити своє існування.

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