Адамюк – найкращий гравець 18-го туру УПЛ

Захисник Львова Віталій Адамюк став найкращим гравцем за підсумками 18-го туру чемпіонату України.

Українська Прем'єр-ліга оголосила найкращого гравця за підсумками 18-го туру чемпіонату. Нагорода дісталася захиснику Львова Володимиру Адамюку, який в матчі проти Олександрії оформив дубль та приніс своїй команді перемогу.

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Адамюк набрав 6 балів і випередив на 1 пункт хавбека Динамо Віктора Циганкова, на рахунку якого хет-трик у ворота Карпат.

У експертну раду, яка визначала найкращого гравця, увійшли Леонід Буряк, Артур Валерко, Віктор Грачов, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

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