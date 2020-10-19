Іспанець вирішив продовжити угоду із "вовками" замість трансферу до Ліверпуля чи Барселони, повідомляє The Times.

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За новим контрактом Траоре зароблятиме 110 тисяч євро на тиждень, тобто майже 6 млн євро на рік. Цікаво, що Адама опинився на радарах Ліверпуля та Барселони, які прагнуть підписати зіркового вінгера.

Зазначимо, що Траоре провів 5 матчів у поточному сезоні у складі "вовків", проте не відзнався результативними діями. Transfermarkt оцінює вінгера у 40 млн євро.

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