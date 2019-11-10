Адама Траоре отримав дебютний виклик у збірну Іспанії – вихованець Барселони планував грати за Малі

Нападник англійського Вулверхемптона Адама Траоре викликаний у національну збірну Іспанії на матчі відбору до Євро-2020 проти Мальти та Румунії.

23-річний футболіст замінить в заявці "Фурії Рохи" форварда Валенсії Родріго Морено, який отримав травму, інформує офіційний сайт федерації футболу Іспанії.

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Для вихованця Барселони цей виклик у головну збірну Іспанії став дебютним. Траоре грав за юніорські іспанські збірні різних вікових категорій, але донедавна розглядав можливість виступів за національну команду Малі.

Зазначимо, що у цьому сезоні Траоре зіграв 10 матчів в АПЛ, у яких забив 2 голи. Вулверхемптон наразі посідає 15 місце в турнірній таблиці.

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