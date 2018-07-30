AC/DC та Арсенал, Daft Punk і ПСЖ. Мережу підкорюють оригінальні емблеми, де об'єднані музичні гурти та футбольні клуби

Найбільш вдале візуальне поєднання музики та футболу швидко набирає популярності в мережі.

Профіль Bands FC у Twitter здобув популярність менш ніж за місяць. Його творці Марк Ліпротт і Нік Фрейзер реалізували ідею поєднати футбол і музику. Вони переробляють емблеми клубів, додаючи характерні риси різних музичних гуртів, які або візуально, або за сенсом, або за територіальною приналежністю мають схожі риси.

Спершу приклади, як це працює:

AC/DC з піснею Big Gun та лондонський Арсенал

Один з Gorillaz дуже нагадує героя з емблеми Сампдорії

Найкращі зразки їхньої роботи:

Манчестер Юнайтед і його земляк – рок-гурт The Stone Roses

За тим же принципом об'єднані мерсисайдські Ліверпуль та Echo and the Bunnymen

Дует з Парижа Daft Punk, який працює над електронною музикою, та ПСЖ

Ненависний українським вболівальника Young Boys перетворився в Young Fathers

Збірна Німеччини в паралельному світі виступала б з емблемою Rammstein

Чорно-білі кольори поєднали Joy Division і Ювентус

Змінити одну букву, додати кілька слів – і Ліон перетворився в Kings of Leon.

Купа зірок на емблемі Бока Хуніорс не залишила вибору – традиційний напис замінив поп-гурт Mazzy Star

Більше цікавих емблем можна знайти тут