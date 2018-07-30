toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ФФУ

AC/DC та Арсенал, Daft Punk і ПСЖ. Мережу підкорюють оригінальні емблеми, де об'єднані музичні гурти та футбольні клуби

17:15 2 Читать на русском
AC/DC та Арсенал, Daft Punk і ПСЖ. Мережу підкорюють оригінальні емблеми, де об'єднані музичні гурти та футбольні клуби
Red Hot Chili Peppers та Баварія

Найбільш вдале візуальне поєднання музики та футболу швидко набирає популярності в мережі.

Профіль Bands FC у Twitter здобув популярність менш ніж за місяць. Його творці Марк Ліпротт і Нік Фрейзер реалізували ідею поєднати футбол і музику. Вони переробляють емблеми клубів, додаючи характерні риси різних музичних гуртів, які або візуально, або за сенсом, або за територіальною приналежністю мають схожі риси.

Спершу приклади, як це працює:

AC/DC з піснею Big Gun та лондонський Арсенал

Один з Gorillaz дуже нагадує героя з емблеми Сампдорії

Найкращі зразки їхньої роботи:

Манчестер Юнайтед і його земляк – рок-гурт The Stone Roses

За тим же принципом об'єднані мерсисайдські Ліверпуль та Echo and the Bunnymen

Дует з Парижа Daft Punk, який працює над електронною музикою, та ПСЖ

Ненависний українським вболівальника Young Boys перетворився в Young Fathers

Збірна Німеччини в паралельному світі виступала б з емблемою Rammstein

Чорно-білі кольори поєднали Joy Division і Ювентус

Змінити одну букву, додати кілька слів – і Ліон перетворився в Kings of Leon.

Купа зірок на емблемі Бока Хуніорс не залишила вибору – традиційний напис замінив поп-гурт Mazzy Star

Більше цікавих емблем можна знайти тут

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ліверпуль Ліверпуль Ювентус Ювентус Світ Арсенал Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
1
год
:
15
хв
Тренчін
18:30
Гурнік
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук