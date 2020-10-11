Захисник Зорі Джоель Абу Ханна зовсім не так уявляв собі перший матч за національну збірну.

Легіонер луганців "відзначився" автоголом вже на 14 хвилині поєдинку Ліги націй проти Чехії. Щоправда, голкіпер Ізраїлю Офір Марсіано повинен розділити провину за це фіаско.

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Абу Ханна віддав ризиковану передачу у площину власних воріт, але доволі слабку і точну. Марсіано в цей момент явно думав про щось інше, бо примудрився пропустити м'яч повз ноги – 0:1. У перерві тренер зняв Абу Ханну з поля.

Додамо, що у основі Ізраїлю вийшов ще один представник УПЛ – хавбек Шахтаря Манор Соломон.

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