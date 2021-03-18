Захисник Зорі Джоель Абу Ханна отримав виклик до національної збірної Ізраїлю, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

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23-річний оборонець візьме участь у навчально-тренувальному зборі та трьох іграх в рамках кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року. Ізраїльтяни 25 березня зіграють з Данією, 28 березня з Шотландією, а 31 числа на виїзді з Молдовою.

Нагадаємо, Джоель народився у Німеччині і виступав за збірні різних вікових груп Бундестіму. У серпні 2020 року прийняв пропозицію збірної Ізраїлю змінити громадянство. До слова, це вже восьмий виклик Абу Ханни до табору "синьо-білих": раніше йому вдалося вийти на поле лише в одному матчі – у поєдинку Ліги націй проти Чехії (1:2) він зіграв 45 хвилин.

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