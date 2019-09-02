Абу Ханна – про свій шедевральний гол Динамо: Він трохи божевільний

Захисник Зорі Джоель Абу Ханна в програмі "Профутбол" прокоментував свій гол у ворота київського Динамо.

"Мій гол трохи божевільний. Ніколи так не забивав. Лікарі запитували, як мені вдалося так пробити. Довірився своїм інстинктам, і ось що вийшло", – сказав Абу Ханна у програмі "Профутбол".

Зоря – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, гол німецького легіонера Зорі став справжньою окрасою матчу з Динамо. Після подачі з кутового Джоель в падінні класно пробив через себе у кут воріт Бойка, встановивши остаточний рахунок – 2:2.

До слова, Зоря після 6-ти зіграних турів йде на 3-му місці в турнірній таблиці УПЛ, поступаючись Десні за додатковими показниками. Від першого місця команда Віктора Скрипника відстає на 7 очок.

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