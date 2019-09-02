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Абу Ханна – про свій шедевральний гол Динамо: Він трохи божевільний

11:01 673 Читать на русском
Абу Ханна – про свій шедевральний гол Динамо: Він трохи божевільний
Джоель Абу Ханна / Getty images

Захисник Зорі Джоель Абу Ханна в програмі "Профутбол" прокоментував свій гол у ворота київського Динамо.

42’ Артем Громов
82’ Джоель Абу Ханна
 
Жерсон Родрігес 18’
Карлос Де Пена 36’
18’ Жерсон Родрігес
36’ Карлос Де Пена
42’ Артем Громов
82’ Джоель Абу Ханна

"Мій гол трохи божевільний. Ніколи так не забивав. Лікарі запитували, як мені вдалося так пробити. Довірився своїм інстинктам, і ось що вийшло", – сказав Абу Ханна у програмі "Профутбол".

Зоря – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, гол німецького легіонера Зорі став справжньою окрасою матчу з Динамо. Після подачі з кутового Джоель в падінні класно пробив через себе у кут воріт Бойка, встановивши остаточний рахунок – 2:2.

До слова, Зоря після 6-ти зіграних турів йде на 3-му місці в турнірній таблиці УПЛ, поступаючись Десні за додатковими показниками. Від першого місця команда Віктора Скрипника відстає на 7 очок.

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Зоря Зоря Відеоновини Джоель Абу Ханна Джоель Абу Ханна Зоря - Динамо
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