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Абсурдний гол Лукаку лежачи у відеоогляді матчу Інтер – Лудогорець – 2:1

12:35 783 Читать на русском
Абсурдний гол Лукаку лежачи у відеоогляді матчу Інтер – Лудогорець – 2:1
Інтер – Лудогорець – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Інтер здобув вольову перемогу в матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи проти Лудогорця (2:1). Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

32’ Крістіано Бірагі
45+4’ Ромелу Лукаку
 
Калі Олівейра Соуза 27’
27’ Калі Олівейра Соуза
32’ Крістіано Бірагі
45+4’ Ромелу Лукаку

Першими пропустили зіркові господарі. Вінгер Лудогорця Соуза прорвався через захист Інтера і вгамселив м'яча в ближню дев'ятку воріт Паделлі. Щастя болгар було недовгим.

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Ще до перерви міланці зрівняли рахунок і вийшли вперед. Обидва голи "нерадзуррі" не обійшлись без помилок голкіпера гостей Ілієва. Спочатку він не впорався з банальним ударом Бірагі в ближній кут, а потім почався футбольний сюрреалізм. Лукаку ударом впритул влучив в Ілієва, однак той примудрився відбити шкіряного прямо в голову вже лежачого бельгійця – 2:1, які залишилися до фінального свистка.

blog_ava
Бенфіка – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу
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38361
Теги
Ліга Європи Відеоновини Інтер - Лудогорець Інтер Інтер Лудогорець Лудогорець
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