Абсурдна реакція нерозуміння та гордості, – Перес про звільнення Лопетегі зі збірної Іспанії

Президент Реала Флорентіно Перес прокоментував звільнення Хулена Лопетегі з посади головного тренера збірної Іспанії за день до старту ЧС-2018.

"Це абсурдна реакція нерозуміння та гордості, спрямована на те, щоб нашкодити престижу Реала.

Ми досягли угоди дуже швидко, через кілька годин, і не хотіли нічого приховувати, щоб уникнути чуток і спекуляцій під час ЧС-2018. Немає причин, чому Хулен Лопетегі не повинен бути на лавці збірної Іспанії під час Мундіалю", – цитує Переса видання Sky Sports.

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Нагадаємо, іспанська федерація футболу прийняла рішення звільнити 51-річного фахівця напередодні старту чемпіонату світу-2018 після того, як він погодився очолити Реал.