Команди з'ясовували, хто вийде до групового етапу жіночої ЛЧ. Перший матч в Лондоні завершився нічиєю 2:2, тому все вирішувалось у Амстердамі на невеличкому стадіоні тренувальної бази Аякса.

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Ще перед стартовим свистком гостям не сподобався розмір воріт, які здавалися надто маленькими. Підозри виявилися цілком обґрунтованими – поперечині бракувало 10 сантиметрів висоти! Працівники хутко принесли новий каркас, який відповідав футбольним стандартам (244 см висоти на 732 см ширини).

Last night, Ajax's goalposts were 10cm ??? ????? against Arsenal



"It's been a very weird experience being here."



Arsenal women's head coach Jonas Eidevall reacts to the strange incident when they noticed the problem during the warm up pic.twitter.com/ZtTHEpeWxZ — Football Daily (@footballdaily) September 29, 2022

Дивна ситуація трапилася і в кінцівці матчу. Нападниця Арсенала Бетані Мід сама вийшла на заміну, але зазнала травми голови і не могла продовжити гру. Лондонці на той час вже використали 3 часові слоти, проте ФІФА давно дозволила додаткові заміни, якщо гравець отримав пошкодження голови. Арбітри чомусь забули про цей нюанс і змусили Арсенал догравати вдесятьох. На щастя, це не завадило підопічним Йонаса Ейдевалла втримати мінімальну перемогу і вийти до групового етапу ЛЧ.

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