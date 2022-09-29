Абсурд в жіночій Лізі чемпіонів – ворота виявились на 10 сантиметрів нижчими, а судді не вміли порахувати заміни
Матч жіночих команд Аякса та Арсенала перетворився на справжній фарс.
Команди з'ясовували, хто вийде до групового етапу жіночої ЛЧ. Перший матч в Лондоні завершився нічиєю 2:2, тому все вирішувалось у Амстердамі на невеличкому стадіоні тренувальної бази Аякса.
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Ще перед стартовим свистком гостям не сподобався розмір воріт, які здавалися надто маленькими. Підозри виявилися цілком обґрунтованими – поперечині бракувало 10 сантиметрів висоти! Працівники хутко принесли новий каркас, який відповідав футбольним стандартам (244 см висоти на 732 см ширини).
Дивна ситуація трапилася і в кінцівці матчу. Нападниця Арсенала Бетані Мід сама вийшла на заміну, але зазнала травми голови і не могла продовжити гру. Лондонці на той час вже використали 3 часові слоти, проте ФІФА давно дозволила додаткові заміни, якщо гравець отримав пошкодження голови. Арбітри чомусь забули про цей нюанс і змусили Арсенал догравати вдесятьох. На щастя, це не завадило підопічним Йонаса Ейдевалла втримати мінімальну перемогу і вийти до групового етапу ЛЧ.
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