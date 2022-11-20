Збірна Іспанії цілком могла обійтися без вимушеної зміни у складі на чемпіонат світу.

Травма Хосе Гайї була настільки несерйозною, що він мав усі шанси відновитися і зіграти в першому турі проти Коста-Ріки, повідомляє AS.

Де Хеа привітали із завершенням кар'єри у збірній Іспанії, про яке він не оголошував – Луїса Енріке підозрюють у брехні

Головний тренер іспанців Луїс Енріке вирішив не ризикувати і відразу відсіяв захисника Валенсії, який пошкодив щиколотку. Капітан "кажанів" повернувся в Іспанію, де негайно відвідав клубних лікарів. Їхній вердикт приголомшив – Гайя близький до повного одужання і справді міг допомогти збірній на Мундіалі!

Лідер Валенсії відомий своєю дисциплінованістю і спокійним характером, тому обійшовся без різких коментарів на адресу Луїса Енріке чи національної збірної. Втім, 27-річний Гайя був неабияк розчарований, що таким абсурдним чином не зіграє на своєму першому чемпіонаті світу. Його мрію "перехопив" 19-річний Алехандро Бальде з Барселони.

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