"Чи правда, що експерти зароблять 10 тисяч гривень за ефірний день? Мені немає проблем назвати суми, але не хочеться, щоб були спекуляції на цю тему.

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Якщо говорити про нашу кухню і зарплатню творчого персоналу, то це звичайні ринкові гонорари, які кардинально не відрізняються від тих, що є на інших платформах. Точно не нижче середнього. В нас також абсолютно пристойний гонорар, за який коментатор спокійно йде і витрачає свій робочий день.

Якщо ми говоримо про гроші, то важливо відзначити, що вся зарплата оподатковується і виплачуються військові збори. Все йде через ФОПи, які мають договори з УПЛ. В цьому плані у нас все чітко, по-білому, відкрито і немає чого приховувати. Сплачувати у державну казну кошти – це мінімум, який ми можемо зробити", – сказав Небесник в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, в лютому 2024 року УПЛ представила новий телепул за участі 13 клубів та лінійний канал. Навесні запустили студію, відпрацювали трансляції матчів в умовах повітряних тривог, налагодили дистрибуцію. Влітку, перед стартом нового сезону, до телепулу приєднались всі клуби (щоправда, Динамо зробило це на власних умовах, паралельно транслюючи домашні матчі на власному YouTube-каналі).

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