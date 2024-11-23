"Абсолютно пристойний гонорар": на УПЛ ТБ розкрили рівень зарплат коментаторів та експертів
Мирослав Небесник, який відповідає за студію УПЛ ТБ, розповів про гонорари на каналі.
"Чи правда, що експерти зароблять 10 тисяч гривень за ефірний день? Мені немає проблем назвати суми, але не хочеться, щоб були спекуляції на цю тему.
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Якщо говорити про нашу кухню і зарплатню творчого персоналу, то це звичайні ринкові гонорари, які кардинально не відрізняються від тих, що є на інших платформах. Точно не нижче середнього. В нас також абсолютно пристойний гонорар, за який коментатор спокійно йде і витрачає свій робочий день.
Якщо ми говоримо про гроші, то важливо відзначити, що вся зарплата оподатковується і виплачуються військові збори. Все йде через ФОПи, які мають договори з УПЛ. В цьому плані у нас все чітко, по-білому, відкрито і немає чого приховувати. Сплачувати у державну казну кошти – це мінімум, який ми можемо зробити", – сказав Небесник в інтерв'ю Tribuna.
Нагадаємо, в лютому 2024 року УПЛ представила новий телепул за участі 13 клубів та лінійний канал. Навесні запустили студію, відпрацювали трансляції матчів в умовах повітряних тривог, налагодили дистрибуцію. Влітку, перед стартом нового сезону, до телепулу приєднались всі клуби (щоправда, Динамо зробило це на власних умовах, паралельно транслюючи домашні матчі на власному YouTube-каналі).
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