Ворскла оголосила про підписання 14 новачків перед стартом нового сезону, всі вони підписали дворічні контракти. Про це інформує офіційний сайт клубу. Зі старого складу в команді залишилися лише півзахисники Артем Челядін і Сергій Мякушко. "Абсолютно нова команда", – зазначає джерело.

Оболонь підсилилась півзахисником Ворскли, на якого претендував закордонний клуб

У літнє трансферне вікно до Ворскли приєдналися: воротарі Богдан Васецький (попередній клуб – СК Полтава) і Кирило Лавута (Гірник-Спорт); захисники Вадим Червак, Владислав Дворовенко (обидва – Фенікс-Маріуполь), Принс Чібуезе (Гірник-Спорт), Тарас Дмитрук (Минай); півзахисники Дмитро Прихна (Минай), Владислав Семотюк (Пробій), Богдан Мишенко (ЛКС Ломжа), Алекс Чідомере (Металіст), Микита Татарков (ЮКСА), Владислав Войцеховський (Лівий Берег), Антон Байдал (Фенікс-Маріуполь); форвард Матвій Буренко (Карпати).

Полтавська команда завершила сезон 2024/25 на 13-му місці турнірної таблиці УПЛ, після чого в протистоянні за право залишитися в еліті поступилася в серії пенальті представнику Першої ліги Кудрівці.

У першому турі Першої ліги команда Олександра Бабича зіграє 2 серпня з Феніксом-Маріуполь.

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