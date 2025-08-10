"Ми почали гру, як і минулого тижня, допустили моменти біля своїх воріт. Добре, що там був офсайд, бо нагода була дуже небезпечна. Ризиковано так тримати офсайдну лінію. Ми забили гарний гол у першому таймі зустрічі – на той момент матчу ми заслуговували на це.

Гол та асист Мендоси і вилучення Бандейри у відеоогляді матчу Кривбас – Металіст 1925 – 2:0

У другому таймі ми продовжили створювати моменти, щоб забити більше. Фантастичне досягнення – виграти 2:0, тим паче втримати цей результат удесятьох.

Червона картка Бандейри – абсолютно необов’язкове вилучення, це просто втрата концентрації, особливо коли ти вже на м’ячі. Можливо, це втома. Ми продовжили показувати характер у меншості, створили ще кілька нагод, щоб забити.

Думаю, що Мендоса добре почав сезон, він важко працює на тренуваннях. Це не просто удача, хоча йому раніше не щастило в контрольних матчах. Такий момент ми відпрацьовували 10-15 разів на тренуваннях, тому я дуже щасливий від цього. Я щасливий від мотивації, яку ми надали йому. Він гарно працював на команду, не був егоїстом, він зробив усе для команди", – сказав ван Леувен у ефірі УПЛ ТБ.

До слова, 18 серпня Кривбас вирушить до столиці на матч проти Зорі.

Кривбас переміг Металіст 1925 – Мендоса оформив гол+пас, Ван Леувен помстився "колишній"