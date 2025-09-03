"Я був приголомшений тим, що відбувалося в міжнародному футболі останні шість-вісім тижнів. Абсолютно божевільні суми.

У якийсь момент проста людина скаже: "Вони що, зовсім з глузду з'їхали?" Це не може закінчитися добре. Ми, німецький футбол, повинні йти своїм шляхом. Я прошу всіх у цій залі ніколи не брати гроші, які все псують. Ми повинні показати силу і не брати гроші арабів, американських хедж-фондів", – цитує Хьонесса Bild.

Слова почесного президента Баварії Улі Хьонесса розходяться з діями мюнхенців. Клуб продав влітку Кінгслі Команда до Саудівської Аравії за 25 мільйонів євро.

