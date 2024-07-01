Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе розповів про те, як важко виходити на поле в масці через те, що він зламав ніс.

"Коли я побачив обличчя голкіпера суперника, сказав собі, що щось не так. Був впевнений, що поїду додому. Тоді не думав про багато що.

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Грати в масці – абсолютний жах. Я змінив маску, тому що щоразу щось йшло не так. Складно, тому що вона обмежує огляд, а ще накопичується піт, і її доводиться знімати, щоб він стікав. Таке відчуття, що вона зроблена в 3D.

Дякую маскам, але щойно можна буде її зняти, я зроблю це", – цитує RMC Sport нападника.

Кіліан Мбаппе зламав ніс у першому турі Євро-2024 у матчі проти Австрії.

Нагадаємо, що Франція зіграє проти Бельгії у 1/8 фіналу Євро-2024 у понеділок, 1 липня. Початок матчу о 19:00 за київським часом.

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