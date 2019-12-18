Абсолютна феєрія відкритості у відеоогляді матчу Борусія Д – РБ Лейпциг – 3:3

Дортмундська Борусія і РБ Лейпциг завершили нічиєю центральний поєдинок 16-го туру німецької Бундесліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Перший гол привіз кіпер Лейпцига Гулачі. Вайгль вистрелив по воротах з кута штрафного майданчика, а м'яч перелетів воротаря, який намагався парирувати його в падінні.

Борусія Д у феєричному поєдинку втратила перемогу над РБ Лейпциг – парад класних швидких атак і жахливих фейлів

Господарі ще до перерви закріпили перевагу: Санчо знайшов пасом Брандта, той ефектно розвернувся та пробив повз Гулачі – 2:0. Буркі відразу по перерві взяв приклад з Гулачі та нівелював свої подвиги фейлом. Швейцарець вийшов у центр поля на перехоплення та скинув головою у вільну зону. Вернер підхопив м'яч і послав його у порожні ворота. А через 5 хвилин Тімо отримав ще один подарунок і скористався ним.

Господарі повернули свої шикарні контратаки та знову почали забивати. Відібрали в центрі поля м'яч у Демме, після чого Ашраф, Ройс і Санчо в п'ять дотиків загнали снаряд у сітку – 3:2. Але Лейпциг скористався проблемами "джмелів" в обороні: Упамекано вирізав діагональ з власної половини на фланг, де Буркі завадив пробити Мукієле, проте Шик, який з'явився з лави запасних, розстріляв ворота.