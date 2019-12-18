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Абсолютна феєрія відкритості у відеоогляді матчу Борусія Д – РБ Лейпциг – 3:3

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Абсолютна феєрія відкритості у відеоогляді матчу Борусія Д – РБ Лейпциг – 3:3
Борусія Д – РБ Лейпциг / AP

Дортмундська Борусія і РБ Лейпциг завершили нічиєю центральний поєдинок 16-го туру німецької Бундесліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

23’ Юліан Вайгль
35’ Юліан Брандт
55’ Джейдон Санчо
 
Тімо Вернер 47’
Тімо Вернер 53’
Патрік Шик 78’
23’ Юліан Вайгль
35’ Юліан Брандт
47’ Тімо Вернер
53’ Тімо Вернер
55’ Джейдон Санчо
78’ Патрік Шик

Перший гол привіз кіпер Лейпцига Гулачі. Вайгль вистрелив по воротах з кута штрафного майданчика, а м'яч перелетів воротаря, який намагався парирувати його в падінні.

Борусія Д у феєричному поєдинку втратила перемогу над РБ Лейпциг – парад класних швидких атак і жахливих фейлів

Господарі ще до перерви закріпили перевагу: Санчо знайшов пасом Брандта, той ефектно розвернувся та пробив повз Гулачі – 2:0. Буркі відразу по перерві взяв приклад з Гулачі та нівелював свої подвиги фейлом. Швейцарець вийшов у центр поля на перехоплення та скинув головою у вільну зону. Вернер підхопив м'яч і послав його у порожні ворота. А через 5 хвилин Тімо отримав ще один подарунок і скористався ним.

Господарі повернули свої шикарні контратаки та знову почали забивати. Відібрали в центрі поля м'яч у Демме, після чого Ашраф, Ройс і Санчо в п'ять дотиків загнали снаряд у сітку – 3:2. Але Лейпциг скористався проблемами "джмелів" в обороні: Упамекано вирізав діагональ з власної половини на фланг, де Буркі завадив пробити Мукієле, проте Шик, який з'явився з лави запасних, розстріляв ворота.

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Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Відеоновини РБ Лейпциг РБ Лейпциг Борусія Дортмунд - РБ Лейпциг
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