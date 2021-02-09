Ветеран підписав контракт з Атлетіком Мінас-Жерайс на сезон-2021. Скромний бразильський клуб нещодавно вийшов у Перший дивізіон штату Мінас-Жерайс.

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Абреу оновив свій же рекорд за кількістю клубів – тепер їх 30. За свою кар'єру 44-річний нападник 4 рази ставав чемпіоном Уругваю, 2 рази вигравав чемпіонат Аргентини і 1 раз – Сальвадора. У складі збірної Уругваю, за яку він зіграв 70 матчів і забив 26 голів, Себастьян виграв Копа Амеріка в 2011 році.

Додамо, що Абреу вже мав досвід роботи тренером – 26 квітня 2019 року на півтора місяця очолив сальвадорську Санта Теклу і через чотири дні після початку роботи виграв Кубок Сальвадора.

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