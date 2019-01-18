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Абрамович запитав мене: "Хто це?" – Моурінью розповів, як відкрив Дрогба для Англії

13:50 623 Читать на русском
Абрамович запитав мене: "Хто це?" – Моурінью розповів, як відкрив Дрогба для Англії
Моурінью та Дрогба / Twitter

Знаменитий тренер Жозе Моурінью поділився цікавими фактами переїзду Дідьє Дрогба в Челсі.

Моурінью з'явився на телебаченні вперше після звільнення з Манчестер Юнайтед. Про втрату роботи на Олд Траффорд фахівець говорити не має права через пункт у своєму контракт, за розрив якого він отримав компенсацію. Натомість він розповів, як привіз в Англію майбутнього героя Челсі Дідьє Дрогба.

Дрогба після програного фіналу USL офіційно завершив професійну кар'єру

"Дрогба дуже відданий. Він ніколи не забуває, що я витягнув його з Марселя в АПЛ. Дідьє цього навіть не очікував, адже був тоді не дуже молодий, вже виступав за Ле Ман, Генгам...

"Я чітко пам'ятаю, як Абрамович запитував мене: "Кого? Кого ти хочеш в атаку?". Були доступні всі гучні імена форвардів того часу, але я сказав, що мені потрібен Дрогба. Він запитує: "Хто це? Де він грає?". Я відповів: "Містер Абрамович, платіть. Платіть і не обговорюйте", – сказав в ефірі beIN SPORTS Моурінью.

Нагадаємо, що Дрогба в перший прихід на Стемфорд Брідж виступав за Челсі з 2004 по 2012 роки. За цей період він забив 157 голів у 341 матчі в складі "пенсіонерів".

Теги
Англія Челсі Челсі Дідьє Дрогба Дідьє Дрогба Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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